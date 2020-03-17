Поединок представителей смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на 24 июля из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Москве, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесен на 24 июля и пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Билеты, приобретенные зрителями ранее, будут действительны на новую дату. Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения. Как и обещали ранее, бой состоится», – цитирует РИА «Новости» президента промоушна Алексея Яценко.

Александр Емельяненко в последнем бою по правилам бокса нокаутировал Михаила Кокляева. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

В рамках подготовки к бою Емельяненко спаррингует с Рамзаном Кадыровым.

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