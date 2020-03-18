Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что глава промоушна Дэйна Уайт работает над переносом боя с Тони Фергюсоном на новую площадку.

Изначально поединок должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за распространения коронавируса там запрещено проводить мероприятия численностью более 50 человек. «Увидим, что произойдет. В ближайшие пару дней Дэйна сообщит нам место. Прежде всего, самая главная вещь – это здоровье. Нам не нужно слишком много людей внутри арены. Просто закройте арену и все», – приводит РИА «Новости» ответ Хабиба во время трансляции в инстаграме.

Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.

7 сентября 2019 года Хабиб защитил титул в поединке с Дастином Порье – бой прошел в Абу-Даби. Возможно, бой с Тони пройдет там же.

Уайт о поединке Хабиба и Фергюсона: «Бой состоится, чего бы это ни стоило»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте