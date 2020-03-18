Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударке, рассказал, когда экс-чемпион UFC вернется в октагон.

«Думаю, поединок [с участием Конора] 11 июля вернет UFC к жизни. Я очень жду этот бой, уверен, остальной мир тоже ждет этот бой. Макгрегор подерется с любым, но, возможно, оппонентом будет Гэтжи. Про него много разговоров, он захватывающий боец. Да, потенциально он выйдет против Джастина, но, честно говоря, он выйдет против любого. Я знаю, что Конор готов к этому, и все будут готовы к июлю», – рассказал коуч ESPN.

После уверенной победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне Гэтжи называли в числе вероятных соперников ирландца.

Скорее всего, победитель этого поединка получит титульный бой и сразится с Хабибом Нурмагомедовым или же Тони Фергюсоном в случае выигрыша американца.

«Все натуральное, как у Ники Минаж». Фанаты раскритиковали звезду Bellator за силиконовые ягодицы

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме