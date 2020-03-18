Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Тони Фергюсоном в джунглях.

«В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с... забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» – приводит слова Хабиба Allboxing.

Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля. Место проведения поединка пока не определено.

Государства Заир уже не существует на мировой карте – в 1997 году оно было переименовано в ДР Конго.

Хабиб: «Дэйна сообщит место боя с Фергюсоном через пару дней»

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