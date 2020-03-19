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Бывший боец MMA подозревается в совершении нескольких убийств
На американца могут повесить три смерти.
Бывший боец смешанных единоборств Седрик Маркс подозревается в совершении нескольких убийств.
По информации Associated Press, 45-летнего американца обвиняют в убийстве матери собственного ребенка, которое произошло в 2009 году. Седрик отрезал у убитой руки и вырвал зубы, чтобы ее невозможно было идентифицировать.
Также полиция изучает информацию о причастности Маркса к смертям еще одной женщины, которая также была его подругой, и мужчины в Техасе.
- Статистика Маркса в MMA – 31 победа и 28 поражений.
- Боец завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
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