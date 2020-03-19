Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

– Это было так давно, что уже не помню, как она [первая встреча] произошла. Сейчас живу у Рамзана в резиденции. У меня там комната. Обычная комната. Рамзан живет на третьем этаже, я – на втором.

Мы друзья. Он сказал: «Какой я тебе Рамзан Ахматович? Рамзан меня называй, мы друзья». Я ему ответил: «Мне неудобно, первое время буду на публику говорить Рамзан Ахматович». Он сказал: «Не надо». А так мы с ним всегда общались на ты. Убедил меня, чтобы мы общались на ты, чтобы все понимали, что у нас хорошие, дружеские отношения. Только я не понимаю, почему людей, к которым ни он, ни я отношения не имеем, жаба душит. Их коробит, что у меня все хорошо, что у нас хорошие отношения, что у меня все получается. Их почему-то изнутри съедает. Нет бы порадоваться за соотечественника, а они, наоборот, места себе не находят.

– У вас с Кадыровым разница в пять лет. Есть выражение: «Он мне как старший брат». Можете так сказать про Кадырова?

– Он мне во многом помогает, делает наставления. Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать. Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он – хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат.

– Посмотрел все ваши последние видео с прогулок и тренировок. Возник вопрос: не будет ли Рамзан Ахматович вашим угловым в ближайшем бое?

– Без понятия. Пока об этом разговора не было, но все может быть. Вряд ли он... Есть специальные люди, которые знают, что подсказать, что выкрикнуть и что сделать, к тому же, количество секундантов в углу ограничено. Каждый должен заниматься своим делом. Если Рамзан Ахматович посетит турнир, на котором я буду участвовать, то будет сидеть в зале и радоваться моей победе, – сказал 38-летний Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бой Емельяненко против Магомеда Исмаилова перенесен с 3 апреля на 24 августа из-за пандемии коронавируса.

Поединок пройдет в рамках турнира ACA 107 на «ВТБ Арене».

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