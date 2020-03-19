Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал будущего соперника своего клиента за травмоопасные тренировки.

«Беспокоится ли Хабиб из-за коронавируса? Его волнует, что этот тупой ублюдок Тони Фергюсон травмируется перед боем и все испортит. Ему нужна настоящая команда, настоящие тренеры, которые будут его контролировать. Он отличный боец, он потрясающий боец, но он тупой ублюдок, вот, кто он такой», – цитирует менеджера TMZ Sports.

Вероятно, Али выбесило видео, на котором Тони борется с тумбой для прыжков в джинсах и туфлях.

Ранее поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза по вине спортсменов.

18 апреля бойцы должны были подраться в Нью-Йорке, но власти города запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Глава UFC Дэйна Уайт ищет новую площадку для проведения поединка.

Бой Хабиба и Фергюсона станет символом эпохи коронавируса. Они точно должны подраться

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