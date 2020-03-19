Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю.

«У меня нет проблемы «пить или не пить». Это все вы, пресса и народонаселение, начали – «Ох, Емельяненко выпил!» Если Емельяненко выпьет раз в полгода, то об этом знает вся Россия. Я не люблю пить. Иногда перегрузится голова – пойдешь и напьешься, а тут какой-нибудь ***** [дурак] начинает бить себя в грудь.

Вот и получаются скандалы, потому что я не прохожу мимо и за словом в карман не лезу. Они сначала сидят: «Здравствуйте, Александр Владимирович!», потом «Саня, братан!», потом «Давай на руках бороться!». Несет и несет их. Не раз такое было», – рассказал Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Следующий бой Емельяненко проведет против Магомеда Исмаилова. Поединок перенесен с 3 апреля на 24 августа из-за пандемии коронавируса.

Схватка пройдет в рамках турнира ACA 107 на «ВТБ Арене».

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