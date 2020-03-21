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Конор ударил спарринг-партнера по голове и наложил на нее изображение коронавируса
Воображает, что дерется с коронавирусом.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал, как наносит сокрушительный удар по коронавирусу.
«Получай, коронавирус», – написал 31-летний Макгрегор под фотографией, на которой запечатлен удар в голову спарринг-партнера. Вместо головы Конор прифотошопил изображение коронавируса.
- Неделю назад Макгрегор сообщил, что от коронавируса умерла его тетя, но затем заявил, что смерть наступила по другой причине.
- Конор провел последний бой в январе – он нокаутировал Дональда Серроне.
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