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Конор ударил спарринг-партнера по голове и наложил на нее изображение коронавируса

Конор ударил спарринг-партнера по голове и наложил на нее изображение коронавируса
Eurosport

26 мин. назад

Воображает, что дерется с коронавирусом.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал, как наносит сокрушительный удар по коронавирусу.

«Получай, коронавирус», – написал 31-летний Макгрегор под фотографией, на которой запечатлен удар в голову спарринг-партнера. Вместо головы Конор прифотошопил изображение коронавируса.

  • Неделю назад Макгрегор сообщил, что от коронавируса умерла его тетя, но затем заявил, что смерть наступила по другой причине.
  • Конор провел последний бой в январе – он нокаутировал Дональда Серроне.

Тренер Макгрегора: «Конор вернется в октагон в июле. Вероятный соперник – Гэтжи»

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