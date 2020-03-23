Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона на UFC 249 – последний крупный ивент, который не отменили из-за коронавируса. Неудивительно, что босс промоушена Дэйна Уайт до последнего держится за титульный поединок – фанаты слишком долго ждали схватку Орла и Эль Кукуя, чтобы она сорвалась в пятый раз. Из-за неопределенности с местом проведения участники и официальные лица нервничают перед статусным боем даже сильнее, чем обычно. Например, менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз раскритиковал Фергюсона за странные методы подготовки: «Единственное, о чем я беспокоюсь, это что тупой ублюдок навредит себе. Ему нужно перестать тренироваться с дорожными столбами и банановой кожурой и найти настоящую команду, настоящих тренеров. Он потрясающий боец, но при этом тупой ублюдок. Он делает все, чтобы навредить себе».

На первый взгляд, критика Абдель-Азиза кажется оправданной – за последние годы нестандартные методы Фергюсона превратились в главный локальный мем UFC. Американец делится тренировками в инстаграме и заодно веселит фанатов. Его подготовка – сочетание импровизации, акробатических трюков и упражнений, которые не пришли бы в голову самым отбитым паркурщикам. Он по-обезьяньи карабкался с лестницы, стоял на стене, облокотившись на одну руку, и крутил кувалдой над головой, балансируя на гигантском мяче для фитнеса. Перед боем против Кевина Ли в октябре 2017-го Тони с одной стороны прикрепил канат для кросс-тренинга к себе, а с другой – к свае дома. Неизвестно, насколько закалили Фергюсона подобные безумства, но он выиграл бой и взял временный титул.

Тони Фергюсон во время боя против Кевина ЛиGetty Images

Чтобы улучшить бросок сверху вниз накануне поединка с Дональдом Серроне в июне прошлого года Тони не занимался с щитками или перчатками, а раскручивал и метал бейсбольные мячи. «Я готовил руку, теперь моя правая рука чувствует себя сильной, – объяснил Эль Кукуй. – Я бросал мячи и веселился, привел команду, чтобы выяснить, кто из нас метнет мяч сильнее всех. Некоторые были по-настоящему хороши, но главная идея заключалась в том, чтобы хорошо провести время и обрести единство, почувствовать себя командой». Тони проговорился: он не всерьез безумствует на камеру, а изобретает что-то новое для обретения психологической уверенности.

Незадолго до боя против Серроне видео Эль Кукуя с сумасшедшими трюками прекратились. «Я остановился, потому что с самого начала собирался делать это лишь какое-то время, – раскрыл тайну Тони. – Это было нужно, чтобы люди поверили, будто во мне больше ничего нет. Но я намного глубже того, что вы видели. Я как луковица в «Шреке». Во мне много слоев». План Фергюсона снова сработал – он нокаутировал Ковбоя и забрал награду за лучший бой вечера.

В интервью ESPN Тони рассказал, что перед боем с Хабибом включил в подготовку спарринг впервые после поединка против Глейсона Тибау в марте 2015-го. Со стороны другого бойца такое признание выглядело бы уловкой, но американец наверняка говорил искренне: он слишком часто отказывался от стандартной программы, чтобы этому удивляться. Смысл маневров Эль Кукуя в том, что новаторские методы не только делают его сильнее физически, но и закаляют менталитет. Этого невозможно добиться, если тренировка превращается в рутину. Легендарный тренер Фирас Захаби высказал идею, которая во многом перекликается с концепцией Фергюсона: «Необходимо достичь состояния потока, когда упражнения достаточно сложные, но не настолько, чтобы привести тебя в состояние стресса. Они не должны быть и настолько простыми, чтобы наскучить. Когда я захожу в зал, мне нравится создавать этот поток и веселиться».

За изобретательность Тони сравнивали с Джоном Уиком, агентом Макгайвером и артистами Цирка дю Солей, но сам боец несколько раз намекнул, что не раскрывает все карты. Его подготовка не сводится к прыжкам в каскадерском стиле, хотя это единственное, что видят фанаты и соперники перед очередным поединком. Они не знают, чего ждать от Фергюсона, и это делает его одним из самых непредсказуемых бойцов в UFC. «То, что я выкладываю в инстаграме, не настоящий я, – признался Эль Кукуй. – Все думают, что в социальных сетях все реально. Это так, но лишь до определенной степени. Я веселюсь, а когда мне что-то надоедает, двигаюсь дальше. Люди хотят знать мой плейлист, что я ем и какие витамины принимаю, но я попал в спорт не из-за этого». Ему помогает и богатый бэкграунд – в детстве Тони занимался футболом, бейсболом и рестлингом. Благодаря этому он нестандартно двигается и часто сбивает оппонента с толку еще до выхода в октагон.

«Тони отличный боец, но я не понимаю, что у него в голове, – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем. – Он странный, слегка чокнутый». На самом деле Фергюсон добивается необычным поведением именно такого эффекта – это относится как к трештоку, так и к тренировкам. «Я у него в голове, – порадовался Эль Кукуй. – Он будет так упорно тренироваться и так сильно нервничать, что допустит ошибку. Я этим воспользуюсь и поймаю его». Тренировки вернули Тони уверенность, хотя еще год назад казалось, что его карьера в UFC подошла к концу. Тогда жилистый американец пережил нервный срыв и чуть не угодил в психушку. Жена рассказала, что он разнес дом, облил родственников святой водой и сменил замки. «Тони думал, что лунное затмение приведет к сильному наводнению, – пожаловалась Кристина Фергюсон в апреле 2019-го. – Он запаниковал и решил, что на моем месте находится кто-то другой».

Женщина даже подала заявление на судебный запрет из-за домашнего насилия, потому что боялась за себя и сына. Позже она отозвала иск, а Тони взял себя в руки, вынес Серроне и все-таки добрался до Хабиба в пятый раз. Иногда нестандартное мышление доставляет Эль Кукую неприятности, но оно же напрягает его соперников на пресс-конференциях и в клетке. К тому же Фергюсон уверен, что именно тренировки помогли ему восстановиться после операции на колене, из-за которой сорвался один из предыдущих боев с Нурмагомедовым. Почти сразу после выписки 35-летний боец вернулся к занятиям, чтобы тело оставалось в форме во время регенерации. Так он преодолел еще одно препятствие на пути к возможному титулу – позитивные эмоции и реакция на тренировки зарядили бойца физически и эмоционально. «Это было нужно, чтобы справиться с операцией, – рассказал Тони. – Для меня не было ничего важнее, и фанаты прониклись моими видео. Я поставил цель набрать миллион подписчиков в инстаграме. Теперь я добился этого и поставлю перед собой новые задачи».

Абдель-Азиз предположил, что Фергюсон не знает, что творит, и по глупости ставит под угрозу поединок всей жизни. Но менеджер Хабиба ошибся: даже если Тони кажется воплощением хаоса, на самом деле у него всегда есть план. И безумные тренировки с трюками и кувырками – один из главных его элементов.

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