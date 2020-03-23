Зал Хабиба в США закрыли из-за COVID-19 – он вернулся в Россию для подготовки к бою с Фергюсоном

Команда чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова покинула США и продолжает подготовку к бою с Тони Фергюсоном в России.

Зал в Сан-Хосе, в котором тренировался россиянин, закрылся из-за распространения коронавируса и последовавшего запрета на его посещение от местных властей. «В США никого, все в России», – цитирует ТАСС менеджера бойца Ризвана Магомедова.

У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий. Глава промоушена Дэйна Уайт ищет альтернативную площадку.

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