Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не стал исключать возможного переноса поединка его сына против Тони Фергюсона в Россию.

«А почему нет, если при закрытых дверях? У нас есть города, где можно провести такой бой. Почему называю Россию? Много кто готов принять этот бой. И, конечно, в России пока меньше всего людей болеют коронавирусом – среди больших держав», – цитирует Абдулманапа «Спорт-Экспресс».

У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий. Глава промоушена Дэйна Уайт ищет альтернативную площадку.

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