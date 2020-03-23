Гаджиев: «Бой Хабиба и Тони можно провести в ангаре, Уайт будет снимать на айфон»

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится – пусть даже в гараже.

«Там еще 1-2 млн просмотра pay-per-view, а это 100 млн долларов. Ну просто грешно отказываться. Поединок вообще можно провести в ангаре, а Дэйна Уайт будет снимать это на 11-й айфон. Два бойца, два секунданта, 10 человек, которые снимают, рефери и все – 15 человек, больше вообще никто не нужен. Будет беспрецедентный спрос по системе pay-per-view», – сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий. Глава промоушена Дэйна Уайт ищет альтернативную площадку.

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