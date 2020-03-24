Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что знает, где состоится поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за звание чемпиона промоушна в легком весе.

«Да, я определился с местом, но пока не готов рассказать вам. Я знаю много разного... Там не будет фанатов, закрытый ивент», – цитирует Дэйну MMA Junkie.

Еще Уайт рассказал журналисту ESPN, что UFC 249 пройдет в стопроцентном объеме – планируется полный кард, все намеченные поединки должны состояться.

В прошлом бою Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Поединок Тони и Хабиба срывался четыре раза.

Изначально UFC 249 должен был состояться в Бруклине (Нью-Йорк).

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