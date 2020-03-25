Начинал вратарем в футболе, убил карьеру первому обидчику

Считавшийся в середине 10-х годов одним из самых перспективных бойцов поколения Абдул-Керим пришел в единоборства далеко не сразу. «Поначалу я занимался футболом, был вратарем, а единоборствами увлекся уже после 10-го класса в Москве. Сначала попробовал рукопашный бой, потому что им занимался старший брат. Он и посоветовал мне тренироваться у своего друга Ахмеда Мусаева, который стал моим первым тренером. Первое время мне тяжело было тренироваться и на соревнованиях не всегда получалось. Выигрывал и проигрывал через раз», – рассказывал Эдилов о начале карьеры.

На дебютном юниорском чемпионате России боец дошел до финала, где проиграл Сергею Сычу: «Он меня хорошенько избил, отправил в нокдаун и отобрался на чемпионат мира. После этого мне хотелось тренироваться еще усерднее, чтобы взять реванш». Получилось, причем с нанесением сопернику тяжелой травмы: в третьем раунде он попытался сделать Эдилову зацеп, но тот упал на Сыча, после чего русский боец повредил шею. В тот же день Сергею сделали операцию, но о продолжении спортивной карьеры ему пришлось забыть.

Абдул-Керим ЭдиловGetty Images

«Конечно, я не старался нанести ему травму, а просто хотел выиграть, поэтому чувства получились смешанными. С одной стороны, меня переполняла радость, что я победил такого сильного соперника, с другой, было жалко парня. Он отличный боец и хороший человек. Надеюсь, сейчас в жизни у него все хорошо», – говорил Абдул-Керим о том поединке.

К 2015 году Эдилов уже дебютировал в промоушне Fight Nights, стал чемпионом мира по универсальному бою (вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой) и получил приз лучшему российскому бойцу по версии читателей сайта «Советского спорта». В том же году тяжеловес получил предложение от главного промоушна смешанных единоборств – UFC.

Допинг, единственная победа в UFC, уход после годичного простоя

Правда, дебютировать быстро в американском промоушне так и не получилось. Виной всему проваленный допинг-тест на мельдоний – USADA дисквалифицировало Эдилова на 15 месяцев.

Но в сентябре 2017-го Абдул-Керим успешно нокаутировал серба Бояна Михайловича. Для победы хватило полутора раундов. Казалось, Эдилова ждет большое будущее – ему прочили место в топ-10 рейтинга и хвалили за яркий стиль (он был одинаково хорош как в работе в партере, так и стойке).

Но бой оказался единственным для Эдилова в UFC: спустя год промоушн разорвал контракт. В Чечне правда, заявляли, что Эдилов вместе с Магомедом Бибулатовым сами покинули промоушн. «Решение о том, что Абдул-Керим и Магомед покинут организацию, приняло руководство БК «Ахмат» после разговора с моим дорогим братом Рамзаном Кадыровым. Вместе мы пришли к выводу, что лучше драться в родной организации ACA, где спортсмены стабильно будут получать поединки и им не придется месяцами находиться вдали от дома».

К настоящему моменту Эдилов провел уже два поединка по правилам бокса. В обоих победил нокаутом – бразильца Иринеу Беато Коста Джуниора (сентябрь 2019-го) и Ибрагима Лаборана из Ганы (февраль 2020-го).

Тренирует детей Кадырова, которые подарили ему дорогой автомобиль

Во время простоя из-за допинговой дисквалификации Эдилов не скучал, ведь параллельно с бойцовской карьерой друг Рамзана Кадырова тренировал трех сыновей главы Чечни – Ахмада, Эли и Адама. Именно эти ребята выступали на турнире лиги «Ахмат» в октябре 2016 года, после чего с критикой на проведение детских боев обрушился Федор Емельяненко.

Эдилов одним из первых публично выступил против легенды ММА: «Может Федору не нравится то, что его время прошло, а ММА у нас в стране ушло далеко вперед? Или то, что клуб и Лига «Ахмат» развиваются быстрыми темпами? Надеюсь, его поступок не связан с завистью, и он поймет, что не получится контролировать весь процесс ММА в России. Не стоит лезть туда, куда тебя не просят. Это у тебя не пройдет.

Не знаю, что двигало Федором, когда он высказывался по поводу этих поединков. Зависть? Уровень бойцов и прошедшего турнира? Его отсутствие в числе почетных гостей? Нетрезвое состояние? Ему лучше знать. Мы примем любое обоснованное и оправданное замечание, но то, что было сказано Федором – это бред полный, неудачная попытка дать о себе забытом вспомнить, хотя бы таким ничтожным способом стать частью прошедшего турнира».

После этих довольно хамских слов на бой чеченца вызвал боец из Украины Никита Крылов, но дальше перепалки в инстаграме дело не пошло. Зато спустя месяц после истории с Емельяненко дети Рамзана сделали тренеру царский подарок – Porsche Panamera (стоимость базовой комплектации начинается от пяти млн рублей).

Как удалось скопить такие деньги сыновьям главы Чечни, старшему из которых на тот момент было 11 лет, история умалчивает.

Рассек бровь Кадырову на спарринге

Рамзан Кадыров, пожалуй, самый часто появляющийся персонаж в инстаграме Эдилова. По всей видимости, их связывают не только теплые отношения, но и совместные тренировки. На одной из них на вершине Главного Кавказского хребта Эдилов даже нанес главе Чечни небольшую травму. «Я в своем обычном темпе начал размахивать кулаками, делать подсечки. Все это в щадящем режиме. И только стоило увлечься, Абдул-Керим дал понять, что ему горные тренировки пошли на пользу. Я неожиданно почувствовал, что у моей брови что-то промелькнуло. Открыл глаза, а бровь рассечена», – написал в инстаграме Кадыров, которому первую помощь оказал сам чеченский боец.

История произошла в начале 2015 года. С того момента Эдилов провел всего пять профессиональных боев. Правда, тренер детей главного человека родной республики вряд ли жалеет о не до конца реализованном потенциале.

Угрожал Емельяненко и получал от футболиста. Худший русский боец в истории UFC

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