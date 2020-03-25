Представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на поединок Александра Шлеменко.

«Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», – сказал Емельяненко в видео, опубликованном в инстаграме.

Шлеменко в видео на ютьюб канале Александра Лютикова принял вызов, но немного изменил условия – боец хочет драться по правилам MMA, а не бокса.

«Хочет, чтобы я его по MMA побил – ради бога, я готов его побить и по смешанным единоборствам», – Емельяненко согласился драться в октагоне.

35-летний Шлеменко – бывший чемпион Bellator в среднем весе. У него 59 побед и 13 поражений.

У 38-летнего Емельяненко 28 побед и 7 поражений – он выступает в тяжелом весе.

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