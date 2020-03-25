Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как долго его клиент будет выходить в октагон и о его отношении к деньгам.

«Все должны зарабатывать деньги. Но Хабиба интересуют не гонорары, он немного другой. Я считаю, что он должен драться за деньги, но Хабиб – другой. Когда он уйдет, мы все будем скучать по нему – из-за того, как он обращался со спортом и самим собой. Думаю, Хабиб может драться еще пять лет, но, если он уйдет завтра, я буду счастлив. Если он будет драться завтра – я тоже счастлив. Я хочу, чтобы он делал то, чего желает», – цитирует менеджера MMA Junkie.

На 18 апреля запланирован бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Первоначально ивент должен был пройти в Бруклине, но Дэйна Уайт нашел другую площадку, которую пока не раскрывает.

Ранее поединок срывался четыре раза по вине спортсменов.

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