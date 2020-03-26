Getty Images

Конор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Ирландии

Конор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Ирландии
Eurosport

2 ч. назад

Макгрегор призвал правительство ужесточить меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Боец UFC Конор Макгрегор сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в родной Ирландии.

31-летний Макгрегор перевел 1 миллион евро и для подтверждения выложил скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер», – написал боец и призвал правительство ввести более строгие меры для борьбы с распространением COVID-19 – в частности, закрыть стройки и ужесточить правила работы аэропортов.

  • Последний бой Конора состоялся в январе – в первом раунде он нокаутировал Дональда Серроне.
  • Статистика Макгрегора в смешанных единборствах – 22 победы и четыре поражения.

Конор ударил спарринг-партнера по голове и наложил на нее изображение коронавируса

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме