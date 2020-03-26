Боец UFC Конор Макгрегор сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в родной Ирландии.

31-летний Макгрегор перевел 1 миллион евро и для подтверждения выложил скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер», – написал боец и призвал правительство ввести более строгие меры для борьбы с распространением COVID-19 – в частности, закрыть стройки и ужесточить правила работы аэропортов.

Последний бой Конора состоялся в январе – в первом раунде он нокаутировал Дональда Серроне.

Статистика Макгрегора в смешанных единборствах – 22 победы и четыре поражения.

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