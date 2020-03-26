Непобедимый чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс арестован в штате Нью-Мексико.

Полицейские прибыли на вызов в районе часа ночи в четверг, 26 марта, после сообщения о стрельбе. На месте происшествия они обнаружили Джонса, сидящего в заведенном автомобиле. Спортсмен отрицает стрельбу, но офицеры обнаружили в машине черный пистолет и полупустую бутылку текилы, сообщает TMZ.

В отчете также сказано, что Джонс был пьян – налитые кровью и слезящиеся глаза, запах перегара. Джон провалил первичный тест на трезвость, алкотестер тоже указал на превышение допустимой нормы потребления для управления транспортным средством.

Его арестовали за вождение в пьяном виде, небрежное использование и хранение оружия. Джонса освободили под залог – 9 апреля он предстанет перед судом.

Джонса арестовывали за нетрезвое вождение и в прошлом – в 2012 году он признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения после того, как влетел в фонарный столб в Нью-Йорке.

Статистика Джонса – 25 побед и одно поражение из-за дисквалификации (он ударил соперника локтем).

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