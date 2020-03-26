Представители смешанных единоборств Александр Емельяненко и Александр Шлеменко продолжают обмениваться панчами.

«Я не удивлюсь, если он дальше за своим языком следить не будет. Пускай говорит, время придет, встретимся и за слова он ответит. Ты вызвал, тебе что-то нужно, ты что-то хочешь. Я же сказал – билет на самолет, прилетай и посмотрим, кто из нас еще бздила по жизни», – рассказал Шлеменко Sport 24.

«Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой же родственник», – цитирует Емельяненко «Матч ТВ».

Вероятно, Емельяненко имеет ввиду старшего брата Федора, о котором он не раз высказывался в подобном ключе.

35-летний Шлеменко – бывший чемпион Bellator в среднем весе.

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