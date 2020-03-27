Бывший боец UFC и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов считает, что ирландец должен подраться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.

«Конор должен подраться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон. Это вызовет больше интереса, чем поединок с Гэтжи. В положении Конора не надо никому ничего доказывать. Каждый раз он должен драться с лучшими. Конор закончил бой с Ковбоем за 40 секунд – все хотели, чтобы он подрался пораньше, и он это сделал. Теперь ему нужно драться только с лучшими.

Бой с победителем главного поединка на UFC 249 не станет легким для Конора, но он победит. Посмотрите на третий раунд – Хабиб не смог забить ни одного тейкдауна. Посмотрите, как хорошо работал Конор. Вы никогда не видели, чтобы кто-то делал это с Хабибом. Теперь у Конора есть четкие причины сосредоточиться на подготовке к бою против Хабиба, который он выиграет», – цитирует 33-летнего Лобова BJ Penn.

Нурмагомедов намекал, что подерется с Макгрегором, если оба победят в поединках против Фергюсона и Гэтжи соответственно.

Первый бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018-го, российский боец победил удушающим приемом в четвертом раунде.

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