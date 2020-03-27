Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, который готовится к бою с Александром Емельяненко, обратился к коллеге Александру Шлеменко, который недавно также вызвал Емельяненко на поединок.

«Так, предупреждаю всех, кто вызывает Александра Емельяненко на бой и хочет подраться. Сейчас на данный момент он мой. А вы лучше на мою территорию не лезьте.

К Саше Шлеменко обращаюсь, оставь моего лохмандея в покое! Навряд ли после боя со мной он захочет вообще как-либо связываться со средневесами. Если он тебя как-то задел или лишнее сказал, то пару ударов в бою я за тебя сделаю, Саш, специально для тебя.

А ты, Саша Емельяненко, ты прекращай давай, ты что здесь провоцируешь людей? Хватит уже, ты к бою готовься», – сказал 33-летний Исмаилов.

Бой Емельяненко и Исмаилова перенесен на 24 июля из-за пандемии коронавируса.

35-летний Шлеменко – бывший чемпион Bellator в среднем весе.

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