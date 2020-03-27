Александр Емельяненко ищет невесту
Младший брат Федора Емельяненко хочет создать семью.
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что ищет девушку для создания семьи.
«Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято!» – написал Емельяненко в инстаграме, прикрепив собственную фотографию с обнаженным торсом.
- На 2020 год у Емельяненко запланированы три громких поединка: против Магомеда Исмаилова (MMA), Владимира Минеева (бокс) и Александра Шлеменко (MMA).
- В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
«Сейчас он мой». Исмаилов попросил бойцов пока не вызывать Емельяненко на поединок