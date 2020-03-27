Instagram

Александр Емельяненко ищет невесту

Александр Емельяненко ищет невесту
Eurosport

40 мин. назад

Младший брат Федора Емельяненко хочет создать семью.

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что ищет девушку для создания семьи.

«Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято!» – написал Емельяненко в инстаграме, прикрепив собственную фотографию с обнаженным торсом.

  • На 2020 год у Емельяненко запланированы три громких поединка: против Магомеда Исмаилова (MMA), Владимира Минеева (бокс) и Александра Шлеменко (MMA).
  • В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

«Сейчас он мой». Исмаилов попросил бойцов пока не вызывать Емельяненко на поединок

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме