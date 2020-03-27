Боссы UFC не перенесут поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен пройти 18 апреля, на более позднюю дату из-за Рамадана.

Как сообщает ESPN, один из главных принципов, которые Нурмагомедов соблюдает в течение карьеры, – не драться в Рамадан. «Я сказал им: пожалуйста, сделайте бой в любое время – но не в Рамадан. Я попросил их. И бой поставили на неделю перед Рамаданом», – приводит источник слова Хабиба.

Место проведения боя Тони – Хабиб по-прежнему не определено.

Поединок, скорее всего, пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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