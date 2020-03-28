Боец MMA 16 раз снялся в интимных видео. Он не мог заплатить за учебу

Блондин с ангельским личиком сидел по пояс голый на лавке в пустой комнате. «Ожидание разъедает душу», – писал Эрих Мария Ремарк, и душа блондина была изъедена настолько, что напоминала обшивку космического корабля «Ностромо» после контакта со слюной Чужого. То, что ожидало красавчика через несколько минут, волновало и пугало его. Но вместе с тем парень радовался и разминал мышцы, чтобы все прошло легко и быстро. Вот-вот режиссер объявит: «Дакота Кокрейн! Приготовиться!» И тогда блондин встанет, откроет дверь и выйдет в коридор, в котором дымят сигаретами его коллеги, мечутся сотрудники продакшна и отражаются от стен звуки того, что происходит перед камерами. Того, чем сейчас займется Дакота. Того, о чем он мечтал долгие годы: он выйдет в клетку против чемпиона по боям без правил по версии WEC Джейми Варнера, чтобы надрать ему задницу. В переносном смысле, конечно.

Это не первый и не последний вечер, когда Дакоту душило ожидание. Всю юность он мечтал, как уедет из опостылевшего родного городка Фэрбери, штат Небраска. Четыре тысячи жителей, полторы школы и две радиостанции – по обеим играет только кантри. Поступить в университет, заработать денег и вывезти семью из этой дыры – с середины 50-х, когда железнодорожный бизнес Фэрбери загнулся, город чах и ссыхался, теряя сотни жителей каждый год.

В Университет Небраски в Кирни Дакота все же поступил и уехал из Фэрбери – семья отдала почти все сбережения, чтобы обеспечить сыну образование. Там Кокрейн впервые влюбился – в красавицу с его курса Лэйси Сехтем. А когда ты с дырой в кармане влюбляешься в красотку, то приходится вертеться – подарки, цветы, ужины-обеды, билеты в кино. При этом Лэйси посадила ухажера на короткий поводок ожидания: тепло-холодно, ближе-дальше. Типичный женский прием работал всегда, и бедняга Дакота изнывал от чувств и желания.

Небольшую разрядку приносила легкая атлетика – Кокрейн был одним из лучших спортсменов вуза в прыжках с шестом и беге 4х100. Стипендия уходила на помощь семье, Лэйси и еду. А за обучение платить было нечем. Поэтому через несколько месяцев 19-летний Дакота обнаружил себя на собеседовании на кожаном диване перед видеокамерой на треноге. Знакомый рассказал Кокрейну, что некая студия неплохо платит спортивным студентам за фото с обнаженкой. Дверь открылась, вошел агент, включил камеру и начал собеседование, которое закончилось максимально неожиданным образом.

Агенту студии так понравилась внешность Кокрейна, что он предложил студенту вместо фотографий заняться видео. За них платили в разы больше – 5 000 долларов за каждую съемку. «Но я натурал», – удивился парень. «Не проблема: тут половина актеров – геи за деньги», – ответил агент. Дакота быстро понял, что такого дохода хватит не только на этот семестр: если сняться несколько раз, то он оплатит весь срок обучения в универе целиком, даст Лэйси все, что она захочет, и поможет семье выбраться из Фэрбери. Молодой легкоатлет согласился, подписал контракт со студией SeanCody.com и взял псевдоним Дэнни. Он не знал, что совершает главную ошибку в жизни, которая даже десятилетие спустя будет закрывать перед ним двери и ломать планы.

Во время съемок все оказалось даже хуже, чем Дакота мог себе представить. Оказалось, что обстановка на студии была пронизана латентной гомофобией, поэтому, когда другие актеры узнавали об ориентации Кокрейна, то в сценах с ним проявляли повышенную жестокость и агрессивность. «Каждый раз, когда я был там, я ненавидел все это», – вспоминал парень.

Еще хуже стало, когда о подработке узнали однокурсники – Кокрейн столкнулся с травлей. К тому моменту он снялся в 16 видео и заработал 80 тысяч долларов. Дакота боялся, что теперь от него отвернутся все – не только друзья, но и семья, и любовь всей жизни Лэйси. Но к удивлению родные поддержали Кокрейна, а его девушку настолько потряс поступок парня, что Лэйси попросила его остановиться и больше никогда не манипулировала Дакотой.

Кокрейн переключился и отрекся от травмирующего прошлого. Ему было необходимо какое-то маскулинное занятие, которое помогло бы вернуть уверенность в себе как мужчине. Поэтому Дакота с Лэйси уехали в Омаху, где он занялся единоборствами. И довольно быстро осознал, что это именно то, чем действительно хочет заниматься. «Избивать кого-то – это довольно увлекательно», – шутил Кокрейн. Изначально у него не было интереса делать карьеру, но с ростом скилла пришел и аппетит.

Дакота выиграл семь любительских боев подряд, дебютировал как профи в 2009-м и по инерции победил еще в четырех драках на профессиональном уровне. Первое поражение случилось только на второй год карьеры, а к концу 2011-го у Кокрейна была впечатляющая статистика – 11:1. К нему присматривались агенты, в узких кругах Дакота стал хорошо известен – все шло к дебюту в UFC. Но вместе со славой на голову молодого бойца обрушились и его скелеты в шкафах.

Агенты гарантировали менеджеру и другу Дакоты Кирку Шустеру контракт с UFC. Сначала Кирк соглашался, агент вроде начинал работать, обещал с три короба, а потом вдруг пропадал и не брал трубку. Кокрейн и Шустер пытались добиться ответа, но очень скоро поняли, в чем причина. Теперь на каждый звонок с очередным суперпредложением Шустер просто отвечал: сначала погуглите его имя – больше агент не перезванивал. Многие соперники сливались с боев, когда узнавали о прошлом Дакоты.

«Этот парень – образец для подражания. Он совершил ошибку и осознал ее. Он заплатил тогда и продолжает платить за это каждый день, но остается психически сильным. Я думаю, что это подпитывает и заставляет его доказывать людям, что он может все преодолеть. Он всегда говорил мне: «Мы будем продолжать сражаться в шоу, пока у них не будет другого выбора, кроме как приглашать меня», – рассказывал Шустер.

Переломным моментом стал бой против Джейми Варнера – чемпиона дочерней организации UFC World Extreme Cagefighting – в рамках Titan Fighting Championships. Кокрейн доминировал и в стойке, и в партере и победил единогласным решением судей. Теперь у UFC не было возможности отказать Дакоте в шансе на контракт, заслуженный кровью и потом, а не обещаниями скользких агентов.

В 2012-м бойца из Небраски пригласили в 15-й сезон The Ultimate Fighter – предпоследняя ступень перед UFC. Чтобы избежать слухов, которые поплыли бы в любом случае, Дакота прямо на знакомстве с ведущими рассказал, что в студенческие годы снимался в порно. Это могло стать реальной проблемой, но Дэйна Уайт отнесся с пониманием к ошибке молодости.

«Я думаю, что это смело для нас обоих. Я могу просто спрятаться в какой-нибудь дыре, и никто ничего не узнает, кроме близких мне людей. Но я сразу же дал понять, что это осталось в прошлом и не превратится в занозу в заднице. Я думаю, они уважают это. Так что некоторые осудят, некоторые отнесутся с пониманием. Некоторые захотят, чтобы меня отлупили как следует, но я надеюсь, большинство будет уважать то, что я стараюсь делать», – говорил Дакота.

Но в первом же круге Кокрейн проиграл раздельным решением Джеймсу Вику, и шанс на попадание в UFC пролетел мимо. Большую часть карьеры Дакота провел в меньших организациях, вроде Resurrection Fighting Alliance и Bellator. Но среди соперников были довольные известные бойцы вроде Александра Сарнавского, Раяна Кутюра и Джо Стивенсона, а сам Кокрейн накопил неплохую статистику: 33 победы в 46 боях на профессиональном уровне.

Лэйси больше не девушка Дакоты – теперь она жена бойца, которая родила ему троих детей. Но до сих пор находятся те, кто припоминает Кокрейну ошибку молодости. «Они говорят то же самое, что и 15 лет назад. Не придумали ничего нового. Все, что я могу попросить, – это чтобы люди уважали то, что я преодолел, и как попытался превратить отрицательное в положительное», – говорит Дакота. Больше ожидание Кокрейна не мучает, ведь боец достиг всего, чего хотел: увез семью из холодной Небраски, женился на первой любви, добился результатов в любимом спорте.

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