Американский боец UFC в полутяжелом весе Джон Джонс объяснил, что сподвигло его сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В интернете появилось видео задержания 32-летнего бойца. На ролике слышно, как он говорит полицейскому: «Мне просто захотелось покататься. Сел за руль впервые за две недели. Увидел бездомных, пообщался с ними как с людьми».

При задержании у бойца обнаружили огнестрельное оружие. Его отпустили в тот же день, суд назначен на 8 апреля.

Статистика Джонса – 25 побед и одно поражение из-за дисквалификации (он ударил соперника локтем).

TMZ: Джонс арестован за пьяное вождение и хранение оружия

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