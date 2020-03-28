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Хабиб объяснил появление коронавируса сурой из Корана
Чемпион UFC призвал людей отнестись к пандемии со всей серьезностью.
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов высказался о пандемии коронавируса.
Нурмагомедов опубликовал в инстаграме 41-й аят 30-й суры Корана, в которой говорится: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь».
«Коронавирус, говорили они... На самом деле, все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – добавил Хабиб.
- На 18 апреля у Нурмагомедова запланирован поединок против американского бойца Тони Фергюсона.
- Место проведения боя пока не определено.
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