Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов высказался о пандемии коронавируса.

Нурмагомедов опубликовал в инстаграме 41-й аят 30-й суры Корана, в которой говорится: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь».

«Коронавирус, говорили они... На самом деле, все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – добавил Хабиб.

На 18 апреля у Нурмагомедова запланирован поединок против американского бойца Тони Фергюсона.

Место проведения боя пока не определено.

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