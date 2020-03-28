Американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств Валери Лореда столкнулась с критикой, опубликовав видео своей тренировки.

Валери позанималась под трек «Bored In The House» («Скучаю дома») исполнителей Tyga x Curtis Roach – очевидно, девушка намекнула, что ей скучно сидеть взаперти во время карантина, поэтому она вышла на улицу. За это некоторые подписчики раскритиковали Лореду.

«Зачем ты вышла на улицу?», «Тебе наплевать на карантин», – подобные комментарии можно увидеть под постом Валери. Слова ее фолловеров приводит Lenta.ru.

Кто-то, в свою очередь, раскритиковал девушку-бойца за излишнее внимание к соцсетям, куда она постит полуэротический контент: «Еще одна Пейдж Ванзант. Попадает в заголовки благодаря сиськам и заднице, а не благодаря скиллам. Это раздражает настоящих бойцов».

Позже Валери оправилась от критики и выложила новое видео своих «занятий». «Мне начинает это нравиться», – так девушка прокомментировала публикацию.

В 2018 году Лореда перешла из тхэквондо в смешанные единоборства. Вскоре Валери заключила контракт с Bellator.

Она уже провела два поединка в американском промоушне и одержала две победы.

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