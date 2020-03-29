Глава UFC Дэйна Уайт в очередной раз подтвердил намерение провести бой Хабиба против Тони в намеченную дату.

«Я попытаюсь провести бой Тони против Хабиба 18 апреля, хочу вернуть немного нормальности в эту страну. Каждый день я просыпаюсь, и появляется очередное препятствие. Каждый раз, когда мы что-то планируем – оно рушится. Нужно переделывать то, переделывать это. У меня сейчас на примете четыре или пять локаций. Мы в процессе заключения сделки. Затем мы выясним, кого можем получить на ивент, а кого нет, и выстроим кард, отталкиваясь от этого.

Все бегут и прячутся. Я один из тех парней, которые предпочитают выйти и найти решение. Послушайте, если вы относитесь к группе риска, вам, вероятно, следует держаться подальше и какое-то время оставаться в карантине, но что произойдет, когда в следующем году снова начнется сезон гриппа? Что будет потом? Думаю, через год или два мы будем вспоминать что-то вроде: «Боже мой, мы закрыли весь мир из-за этого», – рассказал Дэйна в интервью ютьюб-каналу Майка Тайсона.

Место проведения боя Тони – Хабиб по-прежнему не определено.

Поединок, скорее всего, пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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