Боец смешанного стиля Никита Крылов прокомментировал вопрос гражданства.

«Я по факту не из Украины сейчас и не из России. Для меня не проблема будет подраться и с россиянином, и с украинцем, это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром. Я не стремлюсь никого покалечить, держу эмоции при себе. Я же уже дрался с соотечественниками не раз.

– Затею с российским паспортом окончательно задвинули?

– Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении.

– Вы сказали, что очень хотели бы попасть на Украину. Зачем?

– У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве, где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми.

– Означает ли то, что раз у вас кончился загранник, что вы не сможете никуда выехать?

– Нет, у меня есть еще один. Но сейчас на Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне на Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать», – заявил Крылов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Никита Крылов провел в UFC четыре боя (2-2). Он заявлен в промоушне как боец с Украины, но тренируется в России и живет на Донбассе.

В марте 2020 года 28-летний Крылов выставил в инстаграм фото с украинским и русским флагами.

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