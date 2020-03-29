Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал видео, на котором он лежит под капельницей.

«Вот под капельницей лежу, восстанавливаюсь. Витамины капаю, все нормально со здоровьем. Не переживайте. Завтра трудовая неделя начнется. Занимайтесь спортом, не болейте», – сказал 38-летний боец.

24 июля Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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