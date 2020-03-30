Тони Фергюсон призвал Хабиба Нурмагомедова определиться с местом проведения очного поединка.

«18 апреля все ближе, а ты прячешься в России. Запреты на перемещение не помешают мне надрать твою задницу. Не используй это как оправдание для отказа от боя. Тебе предложили много локаций, отправь нам хотя бы одну. Все еще моя сучка», – написал американец в твиттере. Боец сопроводил пост хэштегом #ЗащищайИлиОсвободи, имея ввиду чемпионский титул россиянина в легком весе UFC.

Сам Нурмагомедов тем временем наслаждается прогулками в одиночестве. «Один гулял по улице, один сидел в кафе», – подписал Хабиб умиротворяющее фото в инстаграме.

Поединок бойцов срывался четыре раза по вине обоих.

Бой должен состояться, как и планировалось, 18 апреля. Место проведения пока не определено.

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