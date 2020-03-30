Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что поединок с Тони Фергюсоном сорвался.

«С самого начала мы тренировались в АКА, не зная будем ли мы драться и в каком формате пройдет бой. Потом пошла информация от UFC, что на 99,9% бой пройдет в Абу-Даби. За месяц до схватки мы решили улететь в Эмираты, посоветовавшись с UFC. Когда мы туда прилетели, то границы уже были закрыты. Теперь в Эмираты нельзя попасть без паспорта.

Поэтому мы вернулись в Россию. Нам уже запретили выезд из страны. Также закрыли выезд в Америке, Европе. Все находятся на карантине. Я сейчас в Дагестане, продолжаю тренироваться, но не знаю зачем. Сейчас пошла информация, что UFC готовит турнир в Америке, они договариваются с каким-то штатом. Я в изоляции нахожусь. Сейчас идут переговоры, что они могут провести турнир без меня. Пусть действуют по закону. Слышал, что они ищут соперника для Тони Фергюсона. Я в России нахожусь не по своей воле, мы советовались об этом с промоушеном» – цитирует Нурмагомедова SportBox со ссылкой на лайв в инстаграме бойца.

Ранее бой оппонентов срывался четыре раза по вине обоих.

Поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

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