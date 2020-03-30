Спарринг-партнер Макгрегора пошлепал девушку по ягодицам в рамках челленджа TikTok
Диллон Дэнис знает, как привлечь внимание фолловеров.
В быстрорастущем приложении TikTok запустили новый челлендж – его участники стучат ладошками по домашним питомцам под трек (если это можно назвать треком) Clap your hand.
Выглядит это примерно вот так: кто-то на ютьюбе собрал целую подборку тиктоков, где кошки и собаки в шутку получают шлепки.
Американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора – Диллон Дэнис – переиначил челлендж и использовал вместо кошки/собаки ягодицы своей девушки Саванны Монтано. Получилось сочно!
- На счету Дэниса два боя в MMA-промоушене Bellator (+2, -0).
- Кстати, мы уже собирали подборку фотографий девушки Диллона – зацени ее здесь.
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