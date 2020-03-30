В быстрорастущем приложении TikTok запустили новый челлендж – его участники стучат ладошками по домашним питомцам под трек (если это можно назвать треком) Clap your hand.

Выглядит это примерно вот так: кто-то на ютьюбе собрал целую подборку тиктоков, где кошки и собаки в шутку получают шлепки.

Американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора – Диллон Дэнис – переиначил челлендж и использовал вместо кошки/собаки ягодицы своей девушки Саванны Монтано. Получилось сочно!

На счету Дэниса два боя в MMA-промоушене Bellator (+2, -0).

Кстати, мы уже собирали подборку фотографий девушки Диллона – зацени ее здесь.

Диллон Дэнис показал видео, где он бьет Хабиба по голове

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