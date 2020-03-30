Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, заявил о готовности вылететь в любую точку мира ради поединка между его сыном и Тони Фергюсоном.

– Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге – карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь.

– Что будет, если бой не состоится?

– Это не великая трагедия, но хотелось Фергюсона победить – это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось, – приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

О возможном срыве боя с Фергюсоном сообщил сам Хабиб, проведя трансляцию в инстаграме.

По словам бойца, он не может вылететь из России из-за закрытых границ, поэтому UFC может предоставить Фергюсону другого соперника.

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