MMA-инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что Джастин Гэтжи может выйти вместо Хабиба Нурмагомедова на поединок против Тони Фергюсона.

«Согласно моим источникам, Тони Фергюсону был предложен бой с Джастином Гэтжи. Однако еще ничего не согласовано. Кроме того, пока непонятно, где может пройти ивент», – написал Хельвани у себя в твиттере.

В комментарии пришли сотни пользователей, которые разнесли Хабиба за трусость. Жители США не верят, что Нурмагомедов не может покинуть Россию – они предполагают, что чемпион UFC испугался боя с Тони.

«Хабиб – просто посмешище. Бьется с бойцами, которые подходят ему стилистически, он знает, что растерзает их. При этом он убегает от всех реальных испытаний, которые встают у него на пути. В случае с Тони Хабиб делает это годами», – написал один из фанатов UFC.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

А другой выдвинул сумасшедшую теорию: «Думаю, Хабиб использует химию, его команда печально известна этим. Он проводит большую часть времени в Дагестане, куда не может приехать USADA, он не бьется в Рамадан – и, конечно, не сдает анализы в этот период. Таким образом, у него остается много времени на то, чтобы ввести/вывести допинг из организма».

«Этот бой не проклят! Хабиб знает, что проиграет, поэтому он всегда найдет выход. Если бы Тони не наступил тогда на кабель, Хабиб бы нашел другое оправдание. Тони заставляет Хабиба бегать, как сучку», – добавил еще один разъяренный фанат (по всей видимости, поклонник Тони).

По теме высказался и ирландский боец MMA... но не Конор Макгрегор, а Питер Куилли: «Трудно поверить, что Хабиб не может уехать из России, если он действительно этого хочет. Я был в России много раз. К таким, как Хабиб, правила в России не применяются. Что-то не так».

Мнение Куилли поддержал и Олег Тактаров, первый чемпион UFC из России: «Это вранье, можно на частном самолете улететь. Частный самолет и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация – это совсем другая история.

Я не хочу особо обсуждать эту тему, потому что некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы все это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он, в конце концов, может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России».

В апреле 2018-го Тони наступил на кабель во время медиа-мероприятий в Нью-Йорке и порвал передние связки колена.

О том, почему Хабиб не может прилететь на бой против Тони, спортсмен рассказал в инстаграм-трансляции. Прочитать ее расшифровку можно тут.

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