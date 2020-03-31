Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что нашел невесту после объявления о поиске в инстаграме.

«Девушки, милые дамы! Не думал, что я такой востребованный гражданин в вашем обществе. Все, хватит мне писать в директ, я нашел себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы!» – сказал 38-летний Александр в видеообращении.

24 июля Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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