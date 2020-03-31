Спарринг-партнер Конора Макгрегора Питер Куилли сомневается, что Хабиб Нурмагомедов не имеет возможности вылететь на бой с Тони Фергюсоном.

Вчера, 30 марта, российский чемпион UFC усомнился в том, что его поединок с американцем состоится – Россия закрыла границы, и по закону Нурмагомедов не имеет права покинуть страну.

«Мне сложно поверить, что Хабиб не смог бы уехать из России, если бы действительно хотел. Я бывал в России много раз. Правила не применяются к таким людям, как он», – написал боец в твиттере.

Ранее бой оппонентов срывался четыре раза по вине обоих.

Изначально UFC 249 должен был пройти в американском Бруклине, но из-за пандемии коронавируса в штате Нью-Йорк закрыли все публичные мероприятия.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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