Чемпион UFC в легком весе все еще может прибыть в США на бой с Тони Фергюсоном.

«Для того, чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.

Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. Но есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определенные проблемы с возвращением», – цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу Росавиации.

Ранее Хабиб сообщил, что UFC ищет ему замену из-за закрытия российских границ и невозможности вылета для российского бойца.

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