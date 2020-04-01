Представительница наилегчайшего весового дивизиона UFC Пейдж Ванзант раззадорила подписчиков максимально горячим фото в инстаграме.

На снимке девушка занимается в зале с мужем – нюанс в том, что оба качаются совершенно обнаженными, а все откровенные части тела прикрыты спортивными снарядами.

Статистика 26-летней Пейдж – 8-4.

Она дебютировала в UFC в 18 лет.

Супруг Пейдж – американский боец Остин Ванзант.

17 постов из инстаграма бойца UFC, зажигающей не хуже, чем Бейонсе

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках