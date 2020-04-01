Красотка из UFC провела тренировку обнаженной
Девушка в очередной раз взволновала подписчиков.
Представительница наилегчайшего весового дивизиона UFC Пейдж Ванзант раззадорила подписчиков максимально горячим фото в инстаграме.
На снимке девушка занимается в зале с мужем – нюанс в том, что оба качаются совершенно обнаженными, а все откровенные части тела прикрыты спортивными снарядами.
- Статистика 26-летней Пейдж – 8-4.
- Она дебютировала в UFC в 18 лет.
- Супруг Пейдж – американский боец Остин Ванзант.
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