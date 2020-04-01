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Отец Хабиба: «Провести бой в Белоруссии – один из лучших вариантов»
Одна из немногих стран, где спорт еще не остановлен.
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов допустил, что бой сына против Тони Фергюсона может состояться в Белоруссии.
– Какова вероятность того, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится 18 апреля?
– Я не могу ответить на этот вопрос точно. Но мы готовимся. Назовите город и место.
– Если его проводить, то где?
– Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби... Не знаю, что получится.
– Спортивные мероприятия проводит Белоруссия. Можно ли рассматривать эту страну всерьез?
– Главе государства – Лукашенко – огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов, – приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
- Ранее Хабиб сообщил, что промоушн подыскивает для Тони нового оппонента – границы России закрыты, и россиянин не может покинуть страну.
- Поединок должен был состояться 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк.
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