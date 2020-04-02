Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высказался о том, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не выходит на бои с флагом РФ.

«Кто бы как к Хабибу ни относился... Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор. Почему он не выходит с российским флагом – это его дело. Но он в любом случае делает большое наследие.

Дружим ли мы с Хабибом? Это было бы громко сказано. Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали», – приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

18 апреля Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но не смог вылететь на поединок из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.

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