Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко прокомментировал срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Здесь важнее здоровье и жизнь человека. А турнир подождет. Не скажу, что это самое главное событие в мире. Всему свое время – они еще молодые, еще встретятся и подерутся. Почему-то судьба так распоряжается уже в пятый раз. Может, это и к лучшему. Как все устаканится, бой проведут.

Конечно, хотелось бы посмотреть этот бой. Если Хабиб выиграет, то этот спорт будет у нас больше развиваться. Как он может быть инициатором отмены боя? Что ему сказали сверху, то он и сделал. Он всего лишь пешка. Есть проблемы более серьезные, которые нужно решить. Хабиб сам хочет этого боя, а думают, что он избегает его. Есть болельщики положительные, а есть отрицательные, которые постоянно что-то плохое говорят о спортсменах. Это нормально. Пускай говорят.

Главное, что Хабиб свою задачу делает, он тренируется, идет к своей цели. Я знаю, что бой снова организуют. Сначала наше правительство все наладит в стране, а потом опять начнется движение в сторону боя. Бойцы же тренируются, они в форме. Главное, чтобы сказали, что турниры можно снова проводить. Может, в первом же турнире и будет их бой», – цитирует Кунченко «Чемпионат».

На счету 35-летнего Кунченко 22 поединка по правилам MMA (+20, -2).

В последнем на данный момент поединке Кунченко уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу на турнире UFC Fight Night 170.

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