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Конор залетел в инстаграм Хабиба и попросил добавить его в прямой эфир. Нурмагомедов закончил беседу
Конор делает все для ответного боя.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел прямую трансляцию в инстаграме, где объяснил причины срыва поединка с Тони Фергюсоном.
К трансляции подключился ирландец Конор Макгрегор, попросивший Хабиба добавить его для совместного эфира. «Добавь меня», – написал Конор. После этого Нурмагомедов попрощался с подписчиками и завершил эфир.
- 1 апреля Хабиб объявил, что не полетит в США на бой против Тони из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз.
- Хабиб победил Конора в титульном поединке, который прошел в октябре 2018 года.
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