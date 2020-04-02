Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел прямую трансляцию в инстаграме, где объяснил причины срыва поединка с Тони Фергюсоном.

К трансляции подключился ирландец Конор Макгрегор, попросивший Хабиба добавить его для совместного эфира. «Добавь меня», – написал Конор. После этого Нурмагомедов попрощался с подписчиками и завершил эфир.

1 апреля Хабиб объявил, что не полетит в США на бой против Тони из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз.

Хабиб победил Конора в титульном поединке, который прошел в октябре 2018 года.

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