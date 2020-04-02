Ирландский боец UFC Конор Макгрегор не смог промолчать после объявления Хабиба Нурмагомедова о срыве боя с Тони Фергюсоном.

«Факт в том, что оба – Тони и Хабиб – соревновались в трусости перед титульным боем. Хабиб струсил первым. Счет стал 3-2 в пользу Тони. Хаб сбежал из США домой в разгар кризиса. Очень рискованно.

Поздравления Тони», – написал Конор.

1 апреля Хабиб, находящийся на самоизоляции в России, объявил, что не полетит в США на бой против Тони из-за пандемии коронавируса.

Бой между Хабибом и Тони сорвался уже в пятый раз.

Конор залетел в инстаграм Хабиба и попросил добавить его в прямой эфир. Нурмагомедов закончил беседу

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