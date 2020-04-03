Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

«Чувствую, что я талантливее Федора. Не знаю, в чем сегодня ему уступаю. Я самый сильный. Лучше всех. Готов встречаться с любыми бойцами мира – первыми номерами хоть по рейтингу, хоть по признанию. Отлуплю кого угодно», – так говорил 27-летний Александр в декабре 2008-го. Тогда Емельяненко-джуниор давал первое в жизни программное интервью – оно вышло под заголовком «По прозвищу «Смерть», а от заявлений бойца становилось действительно страшновато. Казалось, Саша правда будет гасить всех подряд, пока не соберет коллекцию самых престижных поясов.

С тех пор прошло больше 10 лет, но профиль Александра в Википедии по-прежнему жутко скромный. Там всего пять пунктов: три победы на турнирах по боевому самбо (мягко говоря, узкопрофильный вид спорта), триумф на ProFC 2010 (ростовский промоушн, 14 тысяч подписчиков во «ВКонтакте») и легендарная победа на Кубке «РЕН ТВ». Младший Емельяненко ни разу не сражался за престижные пояса, даже не приблизился к договору с UFC, завершал карьеру по состоянию здоровья (еще в 2012-м), проигрывал важные бои (например, Монсону), почти не дрался за пределами России (последний раз – Казахстан в 2011-м) и делал трехлетнюю паузу в выступлениях – Саша объективно не входит даже в топ-10 самых успешных российских бойцов.

Александр ЕмельяненкоGetty Images

Надо признать: без такой фамилии про Александра знали бы только самые прошаренные ММА-гики – он неплохой ударник, но посредственный борец. К тому же сказывается возраст: летом Емельяненко исполнится 39, так что пик формы явно пройден – никаких выдающихся спортивных результатов от него можно не ждать.

Репутация Александра тоже на дне. Он сидел в тюрьме, не брезговал проститутками, устраивал дебош в самолете, размахивал пистолетом, гонял на безвкусном «Мерсе» по газонам, ругался с братом и зависал в обезьянниках. Обычно за такие биографии презирают, но в случае с Емельяненко-младшим все наоборот. Его феномен в том, что Саше прощают абсолютно все – более того, новых перфомансов ждут так, словно он герой фильма, а не реальный человек, который творит полнейший беспредел. Именно Александр, а не Хабиб или Федор – по-настоящему самый народный боец России.

Недавно спортивный журналист Александр Лютиков рассказал историю, которая лучше всего характеризует отношение людей к Емельяненко-младшему. «Однажды под дверь его съемной квартиры в Петербурге где-то в районе улицы Марата и Кузнечного переулка пришел школьник. Он нажал звонок, дождался, когда откроют, и тихим голосом в пустом подъезде сказал: «Посмотрите. Я сделал такие же татуировки». И начал их показывать. Вскоре после этого звезды с груди Александра исчезли. И недавно Емельяненко как раз объяснял, что звезды были забиты, потому что молодежь глупая и все повторяет».

Александр ЕмельяненкоFrom Official Website

Архетип Александра Емельяненко идеально гармонирует с трендами российского YouTube, где миллионы просмотров собирают видео уровня «Как вор в законе заходит в хату». Сашу уважают за то, что сидел, за то, что блатной (так он говорит), за то, что не сдался и не сломался. Его речевые интонации тоже очень важны – Емельяненко растягивает окончания фраз, и это создает иллюзию доброты. Обратите внимание: видеоинтервью с Александром не хочется выключать – неудивительно, что они всегда становятся гарантированными хитами. Да, эти спичи бывают косноязычными с точки зрения словарного запаса и русского языка, но в них есть обаяние и харизма «своего мужика». Даже когда Саше от имени Василия Уткина дозвонились пранкеры, и явно поддатый Емельяненко нараспев называл комментатора «толстожопой уткой», возникало ощущение, что он вообще не злится – это было даже мило.

Таких, как Емельяненко, в России всегда любили за то, что они настоящие и не стремятся никому понравиться. Его образ предельно естественный – Саша живет и выглядит так, как ему нравится.

Прическа, никогда не видавшая барбершопа. Брутальная рубаха с тремя расстегнутыми пуговицами. Искренняя улыбка и звонкий смех над собственными шутками – вспомните хотя бы пролет Кокляева над кукушкой. Периодические проблемы с алкоголем, которые вызывают амнезию и вопросы «Что же я натворил?» Попытки исправиться и начать жить правильно, которые ни к чему не приводят. Все это – Саша Емельяненко.

Русские мужики узнают в Александре себя. Русские женщины – доброго парня, который точно не даст в обиду. Русские дети – веселого дядьку, который может и насмешить, и дать подзатыльник. Именно поэтому Сашу будут обожать, несмотря на поражения и косяки с законом. Он уже давно не боец, а персонаж – и надо признать, что без него в ММА было бы гораздо скучнее.

Другие тексты о братьях Емельяненко:

«Она проиграла мне в карты на раздевание». За что Федор Емельяненко ждет извинений от Александра

Александра Емельяненко не узнать. Он убил жир, перестал пить и готовится крошить лица

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере