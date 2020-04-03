Хабиб: «Конор – старая проститутка, которая хочет внимания»
Извечные соперники обменялись новой серией панчей.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выпады Конора Макгрегора, который обвинил его в трусости.
«Вы знаете, что я чувствую. Он выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло», – заявил Нурмагомедов в интервью ESPN.
- Ранее Хабиб сообщил, что не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.
- Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.
- В октябре 2018-го Нурмагомедов в титульном поединке победил Конора. Макгрегор сдался в четвертом раунде.
Конор залетел в инстаграм Хабиба и попросил добавить его в прямой эфир. Нурмагомедов закончил беседу