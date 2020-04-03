Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC, опубликовала новое сверхоткровенное фото в инстаграме.

Ранее Пейдж порадовала подписчиков снимком с тренировки, на которую она пришла абсолютно голая. На следующий день Ванзат выложила фото после трени, где ее тело прикрыто лишь бокалом вина. Посмотреть снимок можно по этой ссылке.

На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).

Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.

В среде поклонников единоборств часто используют аббревиатуру PvZ как синоним девушки-бойца, которая привлекает внимание сексуальной объективацией своего тела.

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