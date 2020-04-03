Красотка из UFC, потренировавшаяся обнаженной, выложила новый снимок – на нем снова нет одежды
Благодаря подобным фото имя Пейдж Ванзант стало нарицательным.
Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC, опубликовала новое сверхоткровенное фото в инстаграме.
Ранее Пейдж порадовала подписчиков снимком с тренировки, на которую она пришла абсолютно голая. На следующий день Ванзат выложила фото после трени, где ее тело прикрыто лишь бокалом вина. Посмотреть снимок можно по этой ссылке.
- На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).
- Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.
- В среде поклонников единоборств часто используют аббревиатуру PvZ как синоним девушки-бойца, которая привлекает внимание сексуальной объективацией своего тела.
Красотка из UFC провела тренировку обнаженной