Нурмагомедов-старший рассказал, сколько Хабиб заработал за карьеру
Россиянин поднял достаточно и без боя с Фергюсоном.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил финансовое состояние сына.
«Где-то в районе 100 миллионов долларов», – рассказал отец бойца в интервью ютьюб-каналу Игоря Рыбакова.
- Ранее Хабиб сообщил, что не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.
- Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.
Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?