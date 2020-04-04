Нурмагомедов-старший рассказал, сколько Хабиб заработал за карьеру

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил финансовое состояние сына.

«Где-то в районе 100 миллионов долларов», – рассказал отец бойца в интервью ютьюб-каналу Игоря Рыбакова.

Ранее Хабиб сообщил, что не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.

Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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