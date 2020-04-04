Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана ответил на вопрос о том, может ли ирландец заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона.

«Никаких шансов. Ирландия находится в довольно строгой изоляции. У меня и Конора нет физического взаимодействия. Никаких контактов в тренажерном зале. Тренажерные залы закрыты», – цитирует коуча MMAJunkie.

Хабиб не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.

Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме