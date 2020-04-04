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Тренер Конора исключил возможность боя с Фергюсоном

Тренер Конора исключил возможность боя с Фергюсоном
Eurosport

3 ч. назад

Ирландец не готов заменить Хабиба Нурмагомедова.

Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана ответил на вопрос о том, может ли ирландец заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона.

«Никаких шансов. Ирландия находится в довольно строгой изоляции. У меня и Конора нет физического взаимодействия. Никаких контактов в тренажерном зале. Тренажерные залы закрыты», – цитирует коуча MMAJunkie.

  • Хабиб не смог вылететь на бой против Тони Фергюсона из-за карантина и пандемии коронавируса.
  • Бой Хабиб – Тони должен был состояться 18 апреля.

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